Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanan ikinci ara tatil bugün itibarıyla tamamlandı. Yarın sabah itibarıyla 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen için 26 Haziran'da çalacak olan son ders ziline kadar sürecek yoğun maraton başlıyor.
Ara Tatil Takvimi ve Mesleki Çalışmalar
MEB'in belirlediği takvim doğrultusunda, ikinci dönem ara tatili 16-20 Mart tarihleri arasında uygulandı.
Öğretmenler, tatil süresince mesleki çalışma programlarını okullara gitmeden çevrim içi ortamda tamamladı.
Öğrenciler İçin Hazırlanan Özel Etkinlik Kitapları
Bakanlık, öğrencilerin tatil dönemini aileleriyle verimli geçirmeleri ve öğrenme süreçlerinden kopmamaları amacıyla farklı yaş gruplarına özel kaynaklar yayımladı:
-
Okul Öncesi: "Okul Öncesi Eğitim Ara Tatili Aile Çocuk Etkinlik Takvimi" hazırlandı.
-
İlkokul: Öğrenciler için "Arada 1 Etkinlik Kitabı" kullanıma sunuldu.
-
Ortaokul: "İlkbahar Etkinlik Kitabı" ile öğrencilerin düşünme becerilerinin desteklenmesi hedeflendi.
-
Lise: Ara tatilin ramazan ayına denk gelmesi sebebiyle, kültürel değerleri ön plana çıkaran ramazan temalı "Ara Tatil Rehberi" paylaşıldı.
Eğitim Maratonu 26 Haziran'da Noktalanacak
Yarın itibarıyla ülke genelindeki tüm merkez ve ilçelerde ders zili yeniden çalacak.
-
-
2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran tarihinde sona erecek.