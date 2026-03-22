Tıp öğrencisinin öldüğü kazada otomobil sürücüsü tutuklandı

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Sayer Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, motosikletiyle yolda ilerleyen Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Yaren Mercan'a (22) K.E. (42) yönetimindeki 38 YE 008 plakalı otomobille çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yaren Mercan ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yaren'i ambulansla hastaneye kaldırdı. Talihsiz öğrenci hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü K.E. de ekipler tarafından gözaltına alındı.

Sürücü K.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.