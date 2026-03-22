Kabine üyelerinden helikopterde şehit olan personel için başsağlığı mesajları

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabındaki mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri kapsamında, Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiğimize, ASELSAN personeli iki teknisyenimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yüce Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personelimize, ASELSAN teknisyenlerimize ve Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Rabb'im mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin. Aziz milletimizin ve kardeş Katar halkının başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da paylaşımında, Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri esnasında Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir helikopterin, kaza kırıma uğraması sonucunda düştüğü haberini üzüntüyle öğrendiğini belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır niyaz eden Işıkhan, aynı kazada hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise başsağlığı mesajında şunları kaydetti:

"Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin eğitim uçuşunda kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen kahraman askerimize, ASELSAN personelimiz ile Katar Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN camiasına, kardeş Katar halkına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kaza haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini vurgulayarak, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk milletine ve Katar halkına başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk milletine başsağlığı dilediği paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı bünyesinde yürütülen eğitim faaliyetleri sırasında meydana gelen elim helikopter kazasında Türk Silahlı Kuvvetlerimizden bir personelimiz ile ASELSAN personeli iki teknisyenimiz ve dört Katar Silahlı Kuvvetleri personeli şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ASELSAN'a, kardeş Katar Silahlı Kuvvetlerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev yapan Katar Silahlı Kuvvetlerine ait bir askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını üzüntüyle öğrendiğini kaydederek, "Meydana gelen kaza kırımda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu kahraman askerimize ve ASELSAN'da görevli teknisyen şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Hayatını kaybeden Katar Silahlı Kuvvetleri personeli için de dost ve kardeş Katar halkına taziyelerimi iletiyorum. Mekanları cennet olsun." paylaşımında bulundu.