Dereler taştı, mahalle sular altında kaldı
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde sağanak yağış nedeni ile dereler taştı, bazı yerleşim yerlerini su bastı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 16:05, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 16:07
Son dönemlerin en yağışlı günlerini geçiren Diyarbakır'da sağanak hayatı durma noktasına getirdi. Kocaköy ilçesinde son 3 gündür etkili olan sağanak nedeni ile dereler taştı. Derelerin taşması sonucu ilçeye bağlı Şerifoğulları Mahallesi'ni adeta su altında kaldı.
Köyde vatandaşlar taşkınlardan korunmak için yüksek yerlere çıkarken, yetkililer meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.