Bakan Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı ve Mısırlı mevkidaşlarıyla, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde gündem İran Savaşı oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Mart 2026 17:18, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 17:30
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve ABD'li yetkililerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Dışişileri kaynaklarına göre görüşmelerde savaşı durdurmaya yönelik adımların ele alındığı belirtildi.