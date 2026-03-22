Galatasaray'da yaz transfer dönemi için liste başında iki isim var, İlkay devreye girecek

Yeni sezon kadro planlamasına başlayan Galatasaray'da listenin başında iki isim yer alıyor. Manchester City'nin yıldızı için İlkay Gündoğan devreye girecek.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 22 Mart 2026 17:33, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 17:34
Kadrosundaki isimlerin birçoğuna Avrupa'dan ilgi olan Galatasaray yeni sezon kadrosunu planlamaya başladı.

Sarı kırmızılı ekip, yaz ve ara transfer dönemlerinde olduğu gibi dünyaca ünlü yıldızlarla temasa geçmiş durumda. Sarı-kırmızılılar, Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Bernardo Silva'yı yeniden radarına aldı.

NİSAN AYINDA GÖRÜŞECEKLER

31 yaşındaki futbolcu Galatasaray ile masaya oturmaya sıcak bakıyor. Portekizli yıldız nisan ayında sarı kırmızılı ekiple görüşme yapacak. Silva'ya İtalya'dan Juventus'un da ilgisi var.

Galatasaray'ın bu transferinde futbolcuyu ikna için eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan da devreye girecek.

HAKAN'I DA İSTİYORLAR

Geçtiğimiz sezon Hakan Çalhanoğlu'na teklif götüren ancak anlaşma sağlayamayan Galatasaray'ın diğer hamlesi milli yıldız olacak.

La Gazzetta Dello Sport'un haberine göre; Inter, milli futbolcunun sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor. Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Çalhanoğlu için yeniden devreye girmesi bekleniyor.

