Ağır vasıtalara bayram kısıtlaması

Ramazan Bayramı tatilini Trakya'da geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla birlikte pazar günü öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç trafiği gözle görülür şekilde yoğunlaştı. Zaman zaman hızın düştüğü güzergahta, trafik ekipleri sahada aktif görev aldı.

Trafik akışının aksamaması amacıyla ağır vasıtalara yönelik kısıtlama kararı uygulamaya konuldu. Karar kapsamında yakıt, taze gıda ve ilaç taşıyan araçlar hariç olmak üzere kamyon, çekici ve tanker türü araçların İstanbul yönüne geçişlerine saat 01.00'e kadar izin verilmedi.

Denetimler çerçevesinde ağır vasıtalar, Marmaraereğlisi ilçesi Sultanköy Mahallesi'nde bulunan araç park alanlarına yönlendirilerek burada bekletildi. Ekiplerin yol üzerindeki kontrolleri sürerken, trafik akışının kontrollü şekilde sağlanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.