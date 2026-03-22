Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'dan 'Dünya Su Günü' mesajı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, su verimliliği kavramının farkında olunması gerektiğini ve geleceğin bugünkü tasarrufta saklı olduğunu söyledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından "22 Mart Dünya Su Günü"ne ilişkin paylaşım yaptı:
"Bugün 22 Mart Dünya Su Günü. Su verimliliği kavramının farkında olmak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve doğayla olan bağımızı güçlendirmek zorundayız. Geleceğimiz, bugünkü tasarrufumuzda saklı. Suyu koruyalım, hayatı koruyalım."
Mehmet Fatih KACIR (@mfatihkacir) March 22, 2026
