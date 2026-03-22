Çeltik tarlasında tehlikeli yolculuk. Drona asılıp uçtu!
Samsun'da bir çiftçi, çeltik tarlasını ilaçlamak için kullanılan tarım dronuna tutunarak havalandı ve tarlanın bir ucundan diğer ucuna uçtu.
Samsun'un Bafra ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bafra ilçesinde bir çiftçi, çeltik tarlasını ilaçlamak için kullanılan tarım dronuna tutunarak havalandı ve tarlanın bir ucundan diğer ucuna uçtu.
O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.
Kullanıcılardan birçoğu çiftçinin yaptığı şeyin "çok tehlikeli" ve "düşüncesizce" olduğu yorumunu yaptı.
📌 Samsun'un Bafra ilçesinde bir çiftçi, ilaçlama yaptığı tarım dronuna tutunarak çeltik tarlasının bir ucundan diğer ucuna geçti. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. pic.twitter.com/womULcxMBmDemirören Haber Ajansı (@dhainternet) March 22, 2026