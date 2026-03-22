MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da Hamas heyetiyle görüştü. Başta Kudüs olmak üzere İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede, hiçbir oldubittiye izin verilmeyeceğinin altı çizildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Mart 2026 22:40, Son Güncelleme : 22 Mart 2026 22:40
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, İsrail'in Filistin'e yönelik devam eden saldırıları ve ihlalleri değerlendirildi.

Başta Kudüs olmak üzere, İsrail'in tüm bölgeyi ateşe vermeyi hedefleyen işgal ve istikrarsızlaştırma politikalarına karşı birlik vurgusu yapılan görüşmede hiçbir 'oldubitti'ye izin verilmeyeceği aktarıldı.

Görüşmede, Gazze Ateşkes Anlaşması'nın ikinci aşamasına ilişkin detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Öncelikli olarak saldırıların durdurulması ve insani yardımların ulaştırılmasına vurgu yapılan görüşmede, İsrail'in birinci aşamayla ilgili yerine getirmediği yükümlülüklerin derhal yerine getirilmesi gerektiği beklentisi de dile getirildi.

Hamas heyetinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Batı Şeria'da son dönemde daha da artan yerleşimci terörü ve yerleşim faaliyetleri ile İsrail güvenlik güçlerinin Filistinlilere yönelik baskısına karşı alınabilecek önlemler de değerlendirildi.

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürlerini iletti.

Kaynaklar Türkiye'nin Gazze'de kalıcı barışın sağlanması için çabalarını yoğunlaştırmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

