Osimhen'den sürpriz hamle: Türkiye'den kulüp satın alabilir

Galatasaray forması giyen Nijeryalı golcü Victor Osimhen, bu kez saha içi performansının dışında dikkat çeken bir iddia ile gündeme geldi. Liverpool karşılaşmasında kolu kırıldıktan sonra ülkesine dönen yıldız futbolcunun, katıldığı bir yayında Türkiye'den bir kulüp satın alma planını dile getirdiği öne sürüldü.

Afrika basınında yer alan haberlere göre Osimhen'in satın almayı düşündüğü kulübün İstanbulspor olduğu iddia edildi. Söz konusu girişimin yalnızca kulüp sahipliğiyle sınırlı kalmayacağı, aynı zamanda Türkiye ile Nijerya arasında futbol odaklı bir köprü kurmayı amaçladığı belirtildi.

Haberde, Osimhen'in Nijerya'da bir futbol yapılanması kurmayı planladığı da ifade edildi. Bu kapsamda açılacak futbol şubesi ile genç yeteneklerin keşfedilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Yıldız oyuncunun planları arasında, altyapıda yetişen futbolcuların gelişim sürecinin ardından İstanbulspor üzerinden Avrupa futboluna kazandırılması da yer alıyor. Böylece iki ülke arasında sürdürülebilir bir futbol sistemi kurulmasının amaçlandığı kaydedildi.

Öte yandan Victor Osimhen, 2025-2026 sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 29 maçta 19 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı.