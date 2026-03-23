Öğrenci affı düzenlemesinde detaylar netleşiyor

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Öğrenci affı düzenlemesinde detaylar netleşiyor

Aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek.

Haber Giriş : 23 Mart 2026 07:52, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 09:44
AK Parti'nin bir süredir üzerinde çalıştığı 30 maddelik Yükseköğretim Kanunu teklifinde öğrenci affına ilişkin yeni bir model üzerinde duruluyor. Teklifin bayram sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a sunulması planlanırken, af düzenlemesinin kapsamı ve şartlarıyla ilgili detaylar da netleşmeye başladı.

Edinilen bilgiye göre, öğrenci affının, 1 Temmuz 2022 sonrasında öğrenimini yarıda bırakanları kapsaması üzerinde duruluyor. Böylece son yıllarda çeşitli sebeplerle üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kaydını yenilemeyen öğrencilerin sisteme geri dönmesi hedefleniyor.

TEMEL ÖLÇÜT AKTİF KAYIT

Kanun teklifi için yapılan toplantılarda "toplam eğitim süresinin yarısını tamamlama" şartı temel kriter olarak gündeme getirildi.

Buna göre aftan yararlanmak isteyen ön lisans ve lisans öğrencilerinin, kayıtlı oldukları programın toplam eğitim süresinin en az yarısını tamamlamış olması gerekecek. Mesela, dört yıllık bir lisans programında okuyan bir öğrencinin en az 2 yıl (4 dönem) kayıt yaptırmış olması şartı aranacak. Düzenlemede, öğrencilerin derslerden kalıp kalmadığı ya da devamsızlık nedeniyle başarısız olup olmadığı dikkate alınmayacak. Temel ölçüt, öğrencinin belirli bir süre sistem içinde aktif kayıtlı olması olacak.

DOKTORA İÇİN DE ÇALIŞMA

Öte yandan, çalışmanın yalnızca lisans ve ön lisansla sınırlı tutulmamasının da değerlendirilebileceği belirtiliyor. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik de alternatif modeller masaya yatırılacak.

Tez döneminde eğitimini bırakan, tezi reddedilen ya da programdan ayrılan lisansüstü öğrencilerin de affa dahil edilmesi için teknik çalışmaların sürdüğü ifade ediliyor. Düzenleme hem eğitim hakkını genişletmeyi hem de yükseköğretimde biriken dosyaları temizleyerek sistemi daha işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor. Ancak teklifin nihai şekli, yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.

ÖĞRENCİLERE EK HAKLAR GELİYOR

Teklifle öğrencilere ek haklar da sağlanacak. Buna göre, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine önemli kolaylıklar getirilmesi planlanıyor.

Mezuniyet aşamasında başarısız olunan veya alınamayan dersler için iki ek sınav hakkı tanınırken, uygulamalı eğitim veya intörnlük sürecini tamamlayamayan öğrencilere eksiklerini tamamlama imkanı veriliyor.

Ancak bu haklar ara sınıf öğrencilerini kapsamayacak. Uygulamalı eğitim dahilinde üretim süreçlerine katılan öğrencilere teşvik ödemesi yapılabilecek. Bu ödemeler belirli bir üst sınırla yapılacak ve öğrenciler bu kapsamda işçi sayılmayacak, sigortalı statüsüne alınmayacak. Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, yabancı uyruklu tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık öğrencilerine döner sermayeden ek ödeme yapılacak. Ödemeler katkıya göre farklı oranlarda belirlenecek ve yalnızca damga vergisi kesilecek.


