Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu

Birleşmiş Milletler (BM) hava durumu ajansı, 2015-2025 yılları arasındaki son 11 yılın, kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak yıllar olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 08:11, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 08:12
Kayıtlara göre, son 11 yıl tarihin en sıcak yılları oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) tarafından yayımlanan Küresel İklim Durumu raporunda, 2025 yılının genel sıralamada ikinci veya üçüncü sırada yer aldığı belirtildi.

Rapor, 1850'den bu yana tutulan kayıtlara göre son on bir yıllık dönemin tarihteki en sıcak süreç olduğunu tescilledi.

2025 yılında küresel sıcaklık artışının sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,43 derece üzerine çıktığı kaydedildi. Bu veriler, WMO'nun daha önceki öngörülerini doğrulayan nitelikte gerçekleşti.

Buzullarda rekor seviyede kütle kaybı

Raporda, önemli bölgelerdeki buzul kütle kaybının tarihteki en kötü beş kayıp arasında yer aldığı vurgulandı. Özellikle İzlanda ve Kuzey Amerika'daki buzullarda olağanüstü erimeler yaşandığı ifade edildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada küresel iklim durumunun bir "acil durum" teşkil ettiğini söyledi. Guterres, dünya gezegeninin sınırlarının ötesine zorlandığını ve her önemli iklim göstergesinin kırmızı alarm verdiğini dile getirdi.

2024 yılı en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti

WMO raporu, 2024 yılının sanayi öncesi ortalamanın yaklaşık 1,55 derece üzerinde seyrederek kayıtlardaki en sıcak yıl olduğunu teyit etti.

2015 Paris Anlaşması kapsamında hükümetler, küresel ısınmanın 1,5 derecelik kritik eşiği aşmasını önleme sözü vermişti.

Ancak son veriler, iklim değişikliğiyle mücadelede hedeflerin uzağında kalındığını ortaya koydu.

