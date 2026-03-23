Mobil şarj istasyonları resmen yönetmeliğe dahil edildi
Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile Şarj Hizmeti Yönetmeliğinde önemli değişikliklere gidildi. Elektrikli araç kullanıcılarını ve sektörde faaliyet gösteren şirketleri yakından ilgilendiren değişikliklerle birlikte fiyatlandırma, mobil şarj istasyonları ve ödeme sistemleri başta olmak üzere birçok alanda yeni kurallar getirildi.
Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte mobil şarj istasyonları ilk kez açık şekilde tanımlandı ve mevzuat kapsamına alındı.
Buna göre:
Sabit elektrik altyapısına bağlı olmayan mobil istasyonlar da faaliyet gösterebilecek
Şarj ağı işletmecileri mobil şarj hizmeti sunabilecek
Bu istasyonlar şarj ağı içinde değerlendirilecek
Bu adım, özellikle acil durumlar ve yerinde hizmetler açısından sektöre esneklik kazandıracak.
Şarj hizmetinde "ek ücret" dönemi sona erdi
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri fiyatlandırma sistemi oldu.
Buna göre:
Şarj hizmeti yalnızca kWh başına fiyat (TL/kWh) üzerinden sunulacak
Kullanıcıdan başlatma bedeli, bağlantı ücreti veya ekipman kullanım bedeli gibi ek ücretler alınamayacak
Tüm fiyatlar şeffaf şekilde ilan edilecek
Bu düzenleme ile kullanıcıların sürpriz ücretlerle karşılaşmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
Fiyat farkına sınırlama: %25 kuralı getirildi
Şarj ağı işletmecilerinin uyguladığı fiyatlara da sınır getirildi.
Yeni kurala göre:
Sadakat sözleşmesi olan kullanıcıya uygulanan en düşük fiyat ile diğer kullanıcı
fiyatı arasında
%25'ten fazla fark olamayacak
Ayrıca sadakat sistemi kapsamında kullanıcıdan üyelik veya abonelik ücreti alınması da yasaklandı.
Otoyollarda kartla ödeme zorunlu hale geldi
Elektrikli araç kullanıcılarını doğrudan ilgilendiren önemli bir değişiklik de ödeme sistemlerinde yapıldı.
Buna göre:
Otoyollardaki hızlı şarj istasyonlarında
Kredi kartı veya temassız ödeme imkanı zorunlu olacak
Bu ödeme yöntemleri için ek ücret alınamayacak
Bu düzenleme ile özellikle yolda kalan kullanıcıların hızlı ve kolay ödeme yapabilmesi hedefleniyor.
Şarj ağı yapısı genişletildi
Yönetmelikte yapılan değişiklikle birlikte şarj ağı tanımı da genişletildi.
Artık şarj ağı:
Halka açık istasyonları
Ticari faaliyet yürüten özel istasyonları
Mobil şarj istasyonlarını
kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi.
Veri güvenliği ve dijital altyapıya sıkı denetim
Yeni düzenleme ile şarj ağı işletmecilerine bilgi güvenliği konusunda önemli yükümlülükler getirildi.
Bu kapsamda:
Sistemlerin ISO 27001 standardına uygun olması zorunlu hale getirildi
Yetkisiz erişime karşı güvenlik tedbirleri artırıldı
Veri paylaşımı Kurum tarafından belirlenen standartlara bağlandı
Kullanıcıya 7/24 hizmet zorunluluğu
Şarj hizmeti sunan şirketler için kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni yükümlülükler de getirildi.
Buna göre işletmeciler:
7/24 çalışan çağrı merkezi kurmak
Şikayet ve talepleri belirli süre içinde sonuçlandırmak
İstasyonların anlık durumunu kullanıcıyla paylaşmak
zorunda olacak.
Elektrikli araç piyasasında yeni dönem
Yapılan değişikliklerle birlikte Türkiye'de elektrikli araç şarj altyapısında daha rekabetçi, şeffaf ve kullanıcı odaklı bir dönem başlıyor.
Özellikle:
Ek ücretlerin kaldırılması
Mobil şarjın sisteme dahil edilmesi
Ödeme kolaylıklarının artırılması
sektörde hem yatırımcıları hem de kullanıcıları doğrudan etkileyecek gelişmeler arasında yer alıyor.