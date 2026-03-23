Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları İran'daki çatışmaların devam etmesinin piyasalarda faiz artırımı beklentilerini artırması ile yeni haftaya yüzde 3 düşüşle başladı.
Altının ons fiyatındaki düşüş sabah saatlerinde yüzde 3'ü aşarken saat 07:20 itibarıyla spot altın yüzde 2,9 düşüşle 4367 dolardan işlem görüyor.
Gram altın ise yüzde 2,8 düşüşle 6224 TL'den alıcı buluyor.
Gümüşün ons fiyatı ise 65,54 dolardan işlem görüyor.
Altın fiyatları Orta Doğu'da süren jeopolitik gerginliklerin etkisi ile geçen hafta yüzde 10'dan fazla değer kaybetmişti. Ons altın da bu haftaya cuma gününe göre yüzde 3 düşüşle başladı.
Uzmanlar, İran'daki çatışmanın dördüncü haftasına girmesi ve petrol fiyatlarının 100 dolar civarında seyretmesi nedeniyle, piyasanın faiz indirimlerinden faiz artışı beklentisine yöneldiğini ve bunun altının cazibesini azalttığını belirtiyor.
Serbest piyasada altın fiyatlar
Serbest piyasada yani kapalıçarşıda altının ons fiyatı 4.321 dolara geriledi. Gram altın 6.397 tL'den alınırken, 6.771 TL'de ise satılıyor.