Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

El frenini çekmeyi unuttuğu aracını durdurmaya çalışırken yaşamını yitirdi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde el freni çekilmediği için hareket eden ve kara yoluna çıkan otomobile başka bir aracın çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 09:34, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 09:41
Ünal Özdemir idaresindeki otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkiindeki akaryakıt istasyonundan yakıt alımı sırasında el freni çekilmediği için hareket etmeye başladı.

Aracının hareket ettiğini fark eden sürücü, otomobilini durdurmaya çalıştı.

Bu sırada Karabük-Ankara kara yoluna çıkan araca, S.Y. yönetimindeki otomobil çarptı.

Kazada sürücü Özdemir ile aracındaki T.Ö, E.K. ve F.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Eskipazar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Özdemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

