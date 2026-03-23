Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak

Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Camide yarı çıplak küfürlü şarkı söyleyen genç tutuklandı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Çatalca'da göç idaresinin otobüsü devrildi. 3'ü polis 4 yaralı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Bayramın ikinci gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 74'e çıktı
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Ortadoğu gerginliği altın fiyatlarını vurdu! Yüzde 10 kayıp
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 6 ilde 20 taşınmazı satış yöntemiyle özelleştirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 10:14, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 10:43
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 6 ildeki 20 taşınmazı satacak

ÖİB'nin konuya yönelik duyurusu, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Konya'nın Ereğli, Muğla'nın Bodrum, Aydın'ın Didim, Mersin'in Silifke, İstanbul'un Sarıyer ve Çanakkale'nin merkez ilçelerindeki bazı taşınmazların satışı yapılacak.

Son teklifler Konya ve Muğla'daki taşınmazlar için 28 Nisan'a, Aydın, Mersin, İstanbul ve Çanakkale'dekiler için 29 Nisan'a kadar verilebilecek.

İhaleler, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. Süreç, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırmayla sonuçlandırılacak.

