Boşanma aşamasındaki eşinin dükkanını soyan şüpheliden 'sürpriz yaptım' savunması

Alınan bilgiye göre, Rumeli Hisarı Mahallesi'nde kafeterya işleten Esra Poyraz T. (38), 20 Mart Cuma günü gece saatlerinde bir arkadaşının "iş yerinin kapısının açık olduğu" yönündeki uyarısı üzerine dükkanına gitti.

Yaptığı kontrolde yazar kasada bulunan yaklaşık 140 bin lira değerindeki 20 gramlık altın bileziğinin yerinde olmadığını fark eden kadın, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde, içeri giren kişinin 11 aydır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Oğuzhan T. (38) olduğunu gören Esra Poyraz T, emniyete giderek şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şüpheli Oğuzhan T'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"Anahtar bende de var, eşime sürpriz yaptım"

Farklı suçlardan 8 adet kaydı bulunduğu belirlenen şüphelinin, emniyetteki ilk ifadesinde hırsızlık iddialarını reddederek, "Dükkana daha önce çiçek göndermiştim, o gitti mi diye kontrol ettim. Zaten anahtar bende de var, eşime sürpriz yaptım." şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından "iş yerinden hırsızlık" ve "uzaklaştırma kararını ihlal" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen Oğuzhan T, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, iş yeri sahibi Esra Poyraz T. olayın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, işletmenin tamamen kendisine ait olduğunu ve eşiyle herhangi bir ticari ortaklığının bulunmadığını vurguladı. Yaşadığı olaya tepki gösteren ve kendi dükkanında mağdur sıfatıyla parmak izi vermek zorunda kaldığını belirten kadın, "Maddi kaybımızdan ziyade manevi kaybımız var. Gençlere tavsiyem, lütfen hayatınıza alacağınız kişilere dikkat edin." ifadelerini kullandı.