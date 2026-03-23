Rekabet Kurumu şekerleme devine soruşturma başlattı

Atıştırmalık ürünler grubunun en bilinen markalarından biri ve yumuşak şeker pazarında yüksek pazar payına sahip Haribo'ya Rekabet Kurumu soruşturma başlattı.

Yapılan ön araştırmada, Haribo'nun, hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, pazarda rakiplerinin dışlanmasına sebep olacak eylemler içerisinde bulunduğu, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahalede ettiğine yönelik iddialar ortaya atıldı.

Bu iddialar üzerine Rekabet Kurumu, Haribo hakkında Ocak ayında başlatılan önaraştırmanın karara bağlandığını ve marka hakkında soruşturma başlattığını açıkladı.

Haribo, Türkiye'de yumuşak şeker sektöründe faaliyet gösteriyor.

DIŞLAYICI DAVRANIŞ NEDİR?

Pazarda çok güçlü olan bir markanın, rakiplerinin raflarda görünmesini veya müşteriye ulaşmasını zorlaştıracak stratejiler izlemesi, dışlayıcı davranış olarak biliniyor. Bu durum rakiplerin üretim maliyetlerini suni olarak artırmak veya onların satış kanallarına erişimini kısıtlamak şeklinde olabiliyor.