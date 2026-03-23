Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Motorine Salı günü dev zam bekleniyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Bayram sonrası TBMM'de yoğun mesai: İşte gündemdeki konular
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Tatil bitti, okullar başlıyor: Okula dönüş sendromuna karşı ne yapmalı?
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Bakan Uraloğlu açıkladı: Hürmüz'e alternatif güzergah hızlanıyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Gayrimenkulde 'emlakçı' değil 'uzman' dönemi: Sektör eğitim şartı istiyor!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
Terörsüz Türkiye için süreç hızlanıyor: Çerçeve yasa yolda!
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
20 yıl cezası olan hükümlü bayram izninde cinayet işledi
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Bursa'da aile faciası: 60 yaşındaki adam yeğenini öldürdü, kardeşini ve damadını yaraladı
Ana sayfaHaberler Eğitim

Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Sermaye Piyasası Kurulu işbirliğinde hazırlanan "finansal okuryazarlık dersi" içerikleri, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki tüm okullarda yarın birinci ders saatinde ortak olarak işlenecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 12:58, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 13:20
Yazdır

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (TYMM) programlar arası bileşenleri arasında tanımlanan "okuryazarlık becerileri" kapsamında finansal okuryazarlık önemli bir beceri alanı olarak yer alıyor.

Beceri temelli, bütüncül ve yaşamla ilişkili öğrenme yaklaşımı doğrultusunda finansal okuryazarlık, öğrencilerin bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunan temel alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Bakanlıkça TYMM ile uyumlu olarak öğrencilere yönelik Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve EBA Akademi, öğretmenler ve yöneticilere yönelik ise Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformlarına içerikler geliştiriliyor. Bu doğrultuda, Sermaye Piyasası Kurulu ile işbirliğiyle finansal okuryazarlık konusunda çalışmalar yürütülüyor.

Yapılan çalışmalar doğrultusunda, tüm öğrencilerin finansal okuryazarlığa dair farkındalık ve bilinç düzeylerinin geliştirilmesi amacıyla yarın temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm okullarda birinci ders saati, ortak şekilde "finansal okuryazarlık dersi" olarak işlenecek.

Öğretmenin branşı fark etmeksizin ilkokul, ortaokul ve lise seviyeleri için hazırlanan ders planları ve materyalleri EBA üzerinden yayımlandı.

Yasa dışı bahis ve sanal kumara karşı farkındalık oluşturulacak

Finansal okuryazarlık dersinde öğrencilere, dijital dünyanın finansal risklerine yönelik farkındalık kazandırılması amaçlanıyor.

Derste, teknoloji ve dijital platformların hayatın her alanında yer almasının, işleri hızlandırıp kolaylaştırdığına ancak bununla birlikte bu platformların, kötü niyetli kişiler için yeni dolandırıcılık yöntemlerine zemin hazırladığına dikkati çekilecek.

Yasa dışı bahis ve sanal kumar gibi tehlikelere karşı uyarılara yer verilecek derste ayrıca bütçe planlama, kaynakların etkili kullanımı gibi konu başlıklarında öğrenciler bilgilendirilecek.

Finansal okuryazarlık dersi ile teknolojinin ve dijital platformların günlük yaşamdaki ve finansal faaliyetlerdeki yerini fark etmeleri için öğrencilere rehberlik edilmesi hedefleniyor.

Ders planları ve içeriklerine https://www.eba.gov.tr/dijital-teknolojiler adresinde yer alan "finansal okuryazarlık" alanından erişilebilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber