Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye'de birçok bölgede irili ufaklı depremlerin yaşandığını hatırlatarak, büyük bir depremin gelmeden önce deprem dirençli kentlerin inşasına başlanması gerektiğini vurguladı.

Haber Giriş : 23 Mart 2026 13:52, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 13:48
Türkiye'nin önde gelen jeoloji ve deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından ülke genelindeki artan deprem hareketliliğine dikkat çekti ve kritik bir uyarıda bulundu.

Görür, yaptığı paylaşımda, "Memleketin birçok yerinde irili ufaklı depremler oluyor. Daha büyüğü gelmeden gelin deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım. Devletimiz bunu yapacak güçtedir. 10-15 sene sürer ama biz bu işi başarır, insanımızın can güvenliğini sağlarız. Altı üstü bir bakanlığa bakar. Yeter ki belli bir programla başlayalım" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu ve riskli yapı stokunun acil olarak yenilenmesi gerektiğini sürekli vurguluyor.


