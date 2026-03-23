Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
ABD Başkanı Donald Trump, petrol arzının yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın açılmamasına karşın 48 saat içinde İran'ın enerji tesislerine saldırı gerçekleştireceğini açıklamıştı. Trump, bu süreyi gerçekleşen temaslar doğrultusunda 5 gün sonrasına erteledi. Kararın ardından brent petrol, 112 dolardan 100 doların altında geriledi.
Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 23 Mart 2026 14:15, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 15:42
