Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17'nci yıldönümünde kabrini ziyaret ederek dualarla andı.
Genç yaşta siyasete atılan, Türkiye siyasetinde önemli bir yeri olan BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun, vefatının üzerinden tam 17 yıl geçti.
Yazıcıoğlu'nun ölümünü ilişkin soru işaretleri sürerken 54 yaşında hayatını kaybeden siyasetçi her yıl dualarla anılıyor.
Öte BBP Kurucu Genel Başkanı Yazıcıoğlu ile 5 kişinin ölümüne ilişkin soruşturmalara FETÖ'nün talimatıyla müdahalede bulundukları öne sürülen 19 sanığın yargılanmasıyla devam ediliyor.
BAHÇELİ KABRİNİ ZİYARET ETTİ
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Muhsin Yazıcıoğlu ve yol arkadaşları, ölümlerinin 17'nci yıl dönümünde kabir ziyareti yaptı.
Yazıcıoğlu'nun mezarına gül bırakan Bahçeli, burada dualar etti.
FOTOĞRAFLAR PAYLAŞILDI
Milliyetçi Hareket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin ziyaretine ilişkin fotoğraflar paylaşıldı.
Paylaşımda ayrıca "Merhum Genel Başkanın ruhu şad, mekanı cennet olsun. Rabbim ailesine ve dava arkadaşlarına sabırlar ihsan eylesin." ifadelerine yer verildi.
MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR
31 Aralık 1954'te Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Elmalı köyünde doğan Muhsin Yazıcıoğlu, ilk ve orta öğrenimini Şarkışla'da tamamlamış ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ni bitirmiştir.
Siyasete 14 yaşında Şarkışla'da Genç Ülkücüler Hareketine katılarak adım atan Yazıcıoğlu, 1972 yılında Ankara'ya geldikten sonra Ülkü Ocakları Genel Merkezinde görev yapmaya başladı.
Önce Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı, daha sonra da Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı görevlerini icra etti.
1978 yılında Ülkücü Gençlik Derneğinin Kurucu Genel Başkanı olan Muhsin Yazıcıoğlu, 1980 yılında MHP'de Genel Başkan Müşavirliği görevine getirildi.