İran'dan Trump'a yalanlama: Herhangi bir görüşme yok!

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile görüşme gerçekleştirildiğine yönelik açıklamalarına İran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasında yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamalarını yalanlıyoruz. Tahran ile Washington arasında herhangi bir görüşme bulunmuyor. İran, savaşta hedeflerine ulaşmadan önce herhangi bir müzakereyi reddetme yönündeki tutumuna bağlı kalmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "ABD Başkanı'nın açıklamaları, enerji fiyatlarını düşürme çabaları ve askeri planlarını uygulamak için zaman kazanma çerçevesinde değerlendirilmektedir. Evet, bölge ülkeleri tarafından gerilimi azaltmaya yönelik bazı girişimler bulunmaktadır. Ancak bu girişimlere verdiğimiz yanıt net. Bu savaşı başlatan taraf biz değiliz ve tüm bu talepler Washington'a yönlendirilmelidir" denildi.

"Trump geri adım attı"

Öte yandan, Fars Haber Ajansı'na konuşan üst düzey İranlı bir güvenlik yetkilisi, "Trump, İran'ın hayati altyapılara yönelik askeri tehditlerinin ciddiyet kazanmasının ardından saldırı planından geri adım attı. ABD ve Batı'daki finans piyasalarındaki baskı ile tahvil piyasalarına yönelik risklerin artması da bu geri çekilmede etkili oldu. Savaşın başlangıcından bu yana bazı arabulucular aracılığıyla Tahran'a mesajlar iletildi. Bu mesajlara verilen yanıt ise, gerekli caydırıcılık seviyesine ulaşılana kadar savunmanın sürdürüleceği yönünde oldu" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında müzakere iddialarını da reddeden yetkili, "Herhangi bir müzakere yürütülmedi ve yürütülmüyor. Bu tür psikolojik savaş yöntemleriyle ne Hürmüz Boğazı savaş öncesi şartlara döner ne de enerji piyasalarında istikrar sağlanır. Trump'ın 5 günlük ültimatomu, bu rejimin halka karşı suç işleme planının sürdüğünü göstermektedir. Biz de ülkenin savunmasına ve kapsamlı karşılık vermeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Trump, "görüştük" demişti

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan bugün, "ABD ile İran arasında, son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildiğini duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu derin, detaylı ve yapıcı görüşmelerin tonu ve içeriğine dayanarak ve görüşmelerin bu hafta boyunca devam edecek olması sebebiyle Savunma Bakanlığı'na İran'daki elektrik santralleri ve enerji altyapısına yönelik tüm askeri saldırıları 5 gün süreyle erteleme talimatı verdim. Bu erteleme, devam eden toplantı ve görüşmelerin başarılı olmasına bağlıdır" açıklamasını yapmıştı.