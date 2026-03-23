Nüfusunun 9 katını ağırladı: 6 bin nüfuslu ilçeye 56 bin kişi geldi

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Bartın'ın tarihi ilçesi Amasra, Ramazan Bayramı'nda turizm sezonunu erken açtı. 6 bin 600 nüfuslu ilçeyi tatil boyunca yaklaşık 56 bin kişi ziyaret ederken, Bartın Emniyet Müdürlüğü verilerine göre kente toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı. 5 bin yatak kapasiteli konaklama tesislerinin tamamen dolduğu ilçede, günübirlik tatilcilerin de eklenmesiyle sahil ve kale içinde yoğunluk zirveye ulaştı.

Haber Giriş : 23 Mart 2026 17:35, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 17:37
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan, Amasra Kalesi'nin bulunduğu, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Ramazan Bayramı tatilinde 5 bin yatak kapasiteli otellerin tamamı doldu. Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik tatilcilerle birlikte Ramazan Bayramı tatili boyunca yaklaşık 56 bin kişi ziyaret etti.

Bartın Emniyet Müdürlüğü'nün kayıtlarına göre; Ramazan Bayramı tatili boyunca ilçeye arife günü 2 bin 755, bayramın 1'inci günü 3 bin 463, bayramın 2'nci günü 4 bin 468 ve bayramın 3'üncü günü 3 bin 296 olmak üzere, toplam 13 bin 982 araç giriş yaptı.

