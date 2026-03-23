İstanbul Havalimanı bayramda 873 bin yolcuya ev sahipliği yaptı

Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
İŞKUR sınırları aştı: 2025'te 13 bin kişi yurt dışında iş sahibi oldu!
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Kamuda 1 milyarlık tasarruf: İŞKUR'da İMOS dönemi başladı
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul Havalimanı bayramda 873 bin yolcuya ev sahipliği yaptı

İGA İstanbul Havalimanı, Ramazan Bayramı'nda 873 bin 851 yolcuyu ağırladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 18:21, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 18:31
Yazdır
Bayram tatilini değerlendirmek isteyen pek çok kişi, hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlar için İGA İstanbul Havalimanı'nı tercih etti. Oluşabilecek yoğunluğa karşı tüm operasyonel önlemleri alan ve titizlikle uygulayan İGA, Ramazan Bayramı boyunca toplam 5 bin 871 uçuşa ev sahipliği yaptı. Havacılık veri ve analiz alanında dünyanın en köklü kuruluşlarından Cirium tarafından "Havalimanı Platin Ödülü"ne layık görülen İGA İstanbul Havalimanı, bayram yoğunluğunu sorunsuz bir şekilde yönetti. İGA, teknolojik altyapısı ve misafir odaklı anlayışıyla Ramazan'dan bir gün önce başlayan misafir ve uçuş trafiğini hiçbir aksama yaşanmadan yürüttü.

Toplam bin 577 uçuş gerçekleşti

19 Mart'ta başlayan yoğunlukta 212 binden fazla yolcu ağırlanırken, dönüş yolculuğunun başladığı 22 Mart Pazar günü havalimanı tarihinin en yoğun günlerinden biri yaşandı. Toplam bin 577 uçuşun gerçekleştiği pazar gününde 246 bin 625 kişi, İGA güvencesiyle sevdiklerine ulaştı.

Avrupa'nın en yoğun havalimanı olan İstanbul Havalimanı, 2 Ağustos 2025'te 284 bin 527 yolcuya ev sahipliği yaparak, Avrupa'nın günlük yolcu rekorunu kırmıştı. 18 Temmuz 2025 tarihinde ise günlük bin 707 uçuşla tüm zamanların hava trafik rekoruna imza atmıştı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber