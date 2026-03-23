LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan

Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 14 Haziran 2026'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı.

Sınava katılımın isteğe bağlı olduğu merkezi sınav için başvurular, 23 Mart-10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Resmi ve özel ortaokul öğrencilerinin başvuruları, öğrenci velisi tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilecek; okul müdürlükleri de başvuru sürecinde öğrenciler ve velilere rehberlik edecek. Başvurular, okul müdürlüklerince 13 Nisan 2026'ya kadar onaylanacak.



Yurt dışında e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi'ne kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler de kılavuzda yer alan esaslar doğrultusunda başvurularını yapabilecek. Bu öğrencilerin başvuru belgeleri büyükelçilikler veya başkonsolosluklar aracılığıyla 10 Nisan 2026'ya kadar ilgili e-posta adresine gönderilecek; belgelerin asılları ise en geç 17 Nisan 2026'ya kadar Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ulaşacak şekilde gönderilecek. Öğrenciler başvuru durumlarını elektronik ortam üzerinden takip edebilecek.



İki oturum arasında beslenme paketi verilecek



Kılavuza göre bu yıl ilk kez iki oturum arasında öğrencilere kuru meyveli yulaf bar, kuru üzüm, ceviz ve su içeren beslenme paketi dağıtılacak. Beslenme paketi, yalnızca sınav başvurusu sırasında velisi tarafından talep edilen öğrencilere verilecek. Bu kapsamda veli talebi ve rızası, başvuru esnasında alınacak; beslenme paketinin içeriği de sınav başvuru ekranında ve başvuru onay belgesinde yer alacak.

Görme yetersizliği olan öğrenciler için düzenlemeler genişletildi

Kılavuzda, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin sınavlarda özelliklerine uygun hizmet alabilmeleri için uygulanacak tedbirler de ayrıntılı biçimde düzenlendi. Görme yetersizliği olan öğrenciler arasında yer alan az gören öğrenciler tek kişilik salonda sınava alınacak ve bu öğrencilere 20 dakika ek süre verilecek. Ayrıca öğrencinin eğitsel performansına göre RAM müdürlüğünce üç farklı uygulamadan biri tercih edilebilecek: kodlayıcı eşliğinde 18 punto standart soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kağıdı, okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde 18 punto standart soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kağıdı ya da okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer soruların yer aldığı soru kitapçığı ve normal puntolu cevap kağıdı. Az gören öğrencilerin başarı puanı, soru muafiyeti uygulanmaksızın tüm sorular üzerinden hesaplanacak.



Total düzeyde görme yetersizliği olan öğrenciler ise okuyucu ve kodlayıcı eşliğinde tek kişilik salonlarda sınava alınacak ve bu öğrencilere de 20 dakika ek süre verilecek. Bu öğrenciler için sınavda resim, şekil ve grafik içeren sorular yerine eş değer sorular yer alacak; merkezi sınav puanı yine tüm sorular üzerinden hesaplanacak.



Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için sınav tedbir hizmetleri ise başvuru sürecinde okul müdürlükleri ve RAM'lar aracılığıyla yürütülecek. Kılavuza göre öğrencilerin sınav giriş belgelerinde, kimlik bilgilerinin yanı sıra sınavda alacakları tedbir hizmeti bilgileri de yer alacak.

Sınavın kapsamı



Merkezi sınavda 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan kazanımlar esas alınacak. Sorular; öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerini ölçecek nitelikte hazırlanacak. Birinci oturumda Türkçe, T.C. İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre uygulanacak.



Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 3 Haziran 2026'dan itibaren elektronik ortamda okul müdürlüklerince alınacak, mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrencilerin sınava gelirken fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini yanlarında bulundurmaları gerekecek.

Sonuçlar, 10 Temmuz'da açıklanacak



Sınav sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.



Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

Nakil süreci

Yerleştirmeye esas 1 ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 5-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.



Kılavuza erişmek için tıklayınız.