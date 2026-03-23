Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 Yılı Alan Değişikliği süreci başlıyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ön başvurular 6-10 Nisan tarihleri arasında alınacak. Hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek atamalar ise 28 Nisan'da tamamlanacak.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2026 19:22, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 19:25
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan kadrolu öğretmenlerin merakla beklediği 2026 Yılı Alan Değişikliği süreci başlıyor.
Alan değişikliği için başvuru alınacak. Ön başvurular 6-10 Nisan tarihlerinde alınacak.
Tercihler, 20-24 Nisan tarihlerinde, atamalar da 28 Nisan'da yapılacak.
Başvurularda hizmet puanı esas alınacak.