Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma

İçişleri Bakanlığı, 27 Şubat 2026'da yürürlüğe giren 7574 sayılı Trafik Kanunu üzerinden asılsız bilgiler yayan sosyal medya hesaplarını takibe aldı. "Araç içi koku ve telefon tutacağı yasaklandı" gibi korku odaklı paylaşımlarla gelir elde etmeye çalışan içerik üreticileri hakkında adli süreç başlatılıyor. Yetkililer, yapay zeka ile üretilen sahte görüntülere karşı vatandaşları uyarırken, yeni yönetmeliğin sürücü konforunu koruyacak şekilde hazırlandığını vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Mart 2026 19:56, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 20:04
Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları ve içerik üreticilerine adli ve idari işlem başlatılacak.

27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığı tespit edildi.

Yüksek ceza rakamları üzerinden "korku odaklı etkileşim" yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturdukları belirlendi.

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının, "araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak", "makyaj yapana ceza" gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.

Yetkililer, dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.

Vatandaşların, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.

"Teknik boşluklar giderilecek"

Yönetmelik çalışmalarına da devam eden Bakanlık, sahadaki teknik boşlukların giderilmesini ve denetimlerdeki belirsizliklerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Vatandaş odaklı yapılacak düzenleme, trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarıp, sürücülerin günlük konforunu korumayı esas alıyor.

Yönetmelikte, araçların fabrika çıkışında bulunmayan ve sonradan takılan multimedya ekranlarının kapsam ve sınırları, tarafların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanıyor.

