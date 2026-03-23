Bakan Gürlek'ten kamuoyunu doğru bilgilendiren gazetecilere teşekkür
Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın kuruluşlarının yargı muhabirlerini makamında kabul ederek bayramlarını tebrik etti. Now TV'den Sözcü TV'ye kadar geniş bir yelpazede muhalif basın kuruluşlarının da yer aldığı buluşma sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Gürlek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.
Adalet Bakanı Gürlek'ten , "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"
suçu işleyenlere 'ince' gönderme.
Bakan Gürlek yalan haberi alışkanlık haline getiren gazetecilere ders niteliğinde
bir paylaşım yaptı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, basın kuruluşlarında yargı muhabiri
olan isimleri makamında kabul ederek bayramlarını tebrik etti. Now TV, Sözcü
TV, Nefes gibi muhalif basın kuruluşlarından muhabirlerin de davetli olduğu
bayramlaşma sonrası Bakan Gürlek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda
kamuoyunu doğru bilgilendirme vurgusu dikkat çekti.
Bakan Gürlek mesajında şöyle dedi:
"Adalet Bakanlığımızın çalışmalarını ve faaliyetlerini yakından takip
eden yargı muhabirleriyle bayramlaştık.
Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine sağladıkları katkıları ve özverili çalışmaları dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."
ARI YANILTICI BİLGİDEN GÖZALTINA ALINDI
Bilindiği üzere önceki gün Birgün Muhabiri İsmail Arı "halkı yanıltıcı
bilgiyi alenen yaymak" suçlamasıyla gözaltına alınmış, muhalif bazı gazeteciler
gazetecilik güzellemesi ile Arı'nın gerçeğe aykırı haberlerini savunmuştu.
Gazeteci İsmail Arı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, yaptığı bir yayın sebebiyle gözaltına alındı. Arı, yaptığı yalan haberlerle gündemde olan bir isim.