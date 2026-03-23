İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Akaryakıta çifte zam: Motorin zammı doğrudan pompaya yansıdı!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Emlakçılar 81 ilde ekran kararttı: İlan ücretleri kiraları geçti!
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Trump'tan 'erteleme' talimatı geldi, altın ve gümüşteki düşüş durdu
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Meteoroloji'den 'kesintisiz yağış' uyarısı: Cuma günü yeni dalga geliyor!
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
Üç üniversite araştırdı: Türkiye ortadan ikiye mi ayrılıyor?
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
İki eski bakan kazada yaralandı, soruşturma başladı
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Trump'tan geri adım: Enerji tesislerine saldırı 5 gün ertelendi
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Naci Görür: Deprem dirençli kentlerin inşasına başlayalım
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
Yarın tüm okullarda ilk ders ortak: Finansal okuryazarlık
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Ankara'da zehir taciri 28 kişi tutuklandı
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'e restoranda dayak
Altın fiyatları çakıldı
Altın fiyatları çakıldı
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Yerel yönetimlere neşter vurulacak: Zararın faturasını yönetici ödeyecek!
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Ankara girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Fatih'ten acı haber: 1 kişi hayatını kaybetti
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Bayramın son günü dönüş çilesi başladı
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Şehit 3 personelin kimliği belli oldu
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Katar'daki helikopter kazası şehitleri için siyasilerden taziye mesajları
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Yeni haftada hava nasıl olacak?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
Kabine salı günü toplanıyor: Gündemde hangi konular var?
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
KDK müdahale etti, sahil halkın oldu: O sahil artık tamamen ücretsiz
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Ara tatil bitti! 19 milyon öğrenci için yarın ders zili çalıyor
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Maliye 'lüks yaşam'ın peşinde: 16 bin mükellef incelemeye alındı!
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
Yargıtay'dan 'WhatsApp' kararı: Yazışmalar delil sayıldı
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!

Ünlü Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılını "manipülasyon yılı" ilan ederek yatırımcıları panik işlemlerine karşı uyardı. Küresel piyasalarda altın, gümüş ve kripto paralarda yaşanan sert satışların nedenini "nakit ihtiyacı" ve "Körfez ülkelerinin satış baskısı" olarak açıklayan Memiş; düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar için mevcut seviyelerin kalıcı olmadığını, bu düşüşlerin birer alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 23 Mart 2026 21:08, Son Güncelleme : 23 Mart 2026 21:11
TGRT Haber ekranlarında piyasaları değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, 2026 yılına dair çarpıcı öngörülerde bulundu. Küresel piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları ve altın fiyatlarındaki geri çekilmeleri yorumlayan Memiş, yatırımcılar için kritik bir yol haritası çizdi.

2026 YILI İÇİN "MANİPÜLASYON" UYARISI

Piyasaların genel durumunu "savaş manipülasyonu" olarak tanımlayan İslam Memiş, içinde bulunduğumuz yılın zorluklarına dikkat çekti. Memiş, "Daha önce sık sık belirttiğim gibi; 2026 manipülasyon yılı. 2026'da parayı kazanmak yok, parayı koruyabilmek var." diyerek yatırımcıların önceliğinin varlıklarını muhafaza etmek olması gerektiğini vurguladı.

SERT DÜŞÜŞLERİN PERDE ARKASINDAKİ NAKİT İHTİYACI

Borsa, altın ve kripto para piyasalarında gözlemlenen satış baskısının nedenlerini sıralayan analist, küresel ölçekte bir nakit arayışı olduğunu belirtti. Memiş, "Borsa, altın, gümüş ve Bitcoin gibi yatırım araçlarında gözlemlenen sert satış baskısının temel nedeni, yatırımcıların artan nakit ihtiyacı sebebiyle ellerindeki enstrümanları elden çıkarmasıdır." ifadelerini kullandı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNİN SATIŞ BASKISI VE PİYASAYA ETKİSİ

Altın ve gümüşteki geri çekilmenin üç temel nedeni olduğunu ifade eden Memiş, bölgesel hareketlere işaret etti. Memiş'e göre ilk neden, "Körfez ülkelerinin artan nakit ihtiyacı nedeniyle altın ve gümüş satışı yapması" olarak öne çıkıyor. Bu durumun piyasada geçici bir arz fazlası ve fiyat baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

MERKEZ BANKALARI VE FAİZ ARTIŞI SENARYOLARI

Küresel para politikalarındaki değişimlerin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu söyleyen İslam Memiş, faiz beklentilerine değindi. "İkinci neden, merkez bankalarının faiz indirimi ihtimalinin zayıflaması ve yeniden faiz artışlarının konuşulmaya başlanmasıdır." diyen Memiş, bu durumun güvenli limanlardan çıkışı tetiklediğini belirtti.

TEMİNAT TAMAMLAMA ÇAĞRILARI VE ZORUNLU SATIŞLAR

Piyasadaki düşüşün teknik nedenlerinden birinin de kaldıraçlı işlemler olduğunu vurgulayan analist, "Üçüncü etken ise teminat tamamlama çağrıları nedeniyle yatırımcıların zorunlu satışa yönelmesidir." açıklamasında bulundu. Memiş, bu durumun düşüşü derinleştiren bir faktör olduğunu ekledi.

PANİK YAPAN KAYBEDER: PSİKOLOJİK YÖNETİM

Yatırımcıların bu dönemde en çok dikkat etmesi gereken konunun sakin kalmak olduğunu belirten Memiş, "Panik yapan ve kaldıraçlı işlem yapan batar; sakin kalıp uzun vadeyi planlayan kazanır." uyarısında bulundu.

GERİ ÇEKİLMELER BİRER ALIM FIRSATI MI?

Fiyatlardaki gerilemeyi borcu olanlar için bir imkan olarak nitelendiren Memiş, "Mevcut düşüş trendindeki baskılanma ve manipülasyon fiyatlaması kalıcı değildir. Bu düşüşlerin çok kalıcı olmadığını düşünüyorum. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum." dedi.

FİZİKİ ALTIN VE EKRAN FİYATI ARASINDA FARK VAR

Yatırımcıları ekranlardaki fiyatlarla piyasa arasındaki makas konusunda uyaran Memiş, gerçek alım satımlara dikkat çekti. Memiş, "Ekranlarda fiyatın 7 bin TL altına sarktığını görebiliriz ancak fiziki tarafta kuyumculardan bu seviyelerin altında gram altın almanız çok mümkün olmayabilir." diyerek piyasa gerçeklerine vurgu yaptı.

BORCU OLANLARA VE DÜĞÜN YAPACAKLARA ÇAĞRI

Düğün hazırlığında olan veya altın borcu bulunan vatandaşlara seslenen analist, "Özellikle altın borcu olanlar, düğün yapacaklar veya elinde dövizi olan yatırımcılar için yaşanan durum bir fırsattır." dedi ve bu seviyelerin değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

PETROL FİYATLARI VE ALTIN İLİŞKİSİ

Enerji maliyetleri ile altın arasındaki ilişkiye değinen Memiş, petrol fiyatlarındaki beklentisini paylaştı. Memiş, "Petrol fiyatlarındaki 95 dolar seviyesine doğru beklediğim gerileme, altın tarafındaki bu yükselişi destekleyecektir." analizinde bulundu.

