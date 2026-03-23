Apartman girişinde dehşet: Baldızını öldüren şahıs intihar etti

Olay, İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat işçisi olan 3 çocuk babası Hasan A. (52), baldızı 2 çocuk annesi Nigar A.'nın (44) yaşadığı binaya geldi. Hasan A., yanında bulunan eşini dışarı iterek apartman kapısını kapattı. Baldızıyla binanın girişinde yalnız kalan şahıs, tabancasını çıkararak Nigar A.'ya peş peşe ateş açtı. Başından, sırtından ve koltuk altından vurulan kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan A., daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Silah sesleri üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, iki kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi. Nigar A. ve Hasan A.'nın cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Hasan A.'nın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.