24 Mart 2026'dan önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na başkanlık edecek. (Ankara/09.30) EKONOMİ FİNANS 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin finansal hizmetler güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını ocak ayına ilişkin ise kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak. (İstanbul/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı saldırılar ile İran'ın misillemesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Tahran/Washington/Kudüs) 2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor. (Gazze/Kudüs) SPOR 1- Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki merkezinde Damat Tween mağaza açılışı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek. (İstanbul/12.00) 2- A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya ile yapacağı maçın hazırlıklarına, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla devam edecek. (İstanbul/16.30) 3- Basketbol Avrupa Ligi'nin 33. haftasında Fenerbahçe Beko, İsrail'in Maccabi Rapyd takımıyla deplasman maçını Sırbistan'da oynayacak, Anadolu Efes ise İspanya'nın Barcelona takımına konuk olacak. (Belgrad/21.00/Barcelona/22.30) 4- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut'u ağırlayacak. (İstanbul/19.00) 5- Nesine 2. Lig'de Kırmızı Grup'un 29. haftası 5 maçla, Beyaz Grup'un 32. haftası ise 4 maçla başlayacak. 6- Nesine 3. Lig'in 26. haftası, gruplarda oynanacak 17 karşılaşmayla başlayacak. 7- 2026 Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Final organizasyonu, Ankara Spor Salonu'nda başlayacak. Yarı finalde; VakıfBank-Galatasaray Daikin ve Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit müsabakaları oynanacak. (Ankara/15.00/19.00)