KVKK'dan kritik karar:Metinler artık ayrı düzenlenecek

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri sorumlularını yakından ilgilendiren önemli bir ilke kararı yayımladı. Buna göre açık rıza metinleri ile aydınlatma metinlerinin ayrı ayrı hazırlanması zorunlu hale getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 24 Mart 2026 08:11, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 08:13
Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun (KVKK) 18 Şubat 2026 tarihli ve 2026/347 sayılı ilke kararı, 24 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla birlikte, veri sorumlularının açık rıza ve aydınlatma yükümlülüklerini birbirinden ayrı şekilde yerine getirmesi gerektiği netleştirildi.

Açık rıza ve aydınlatma metinleri ayrılıyor

Memurlar.net'in Kurul kararı üzerinde yaptığı değerlendirmede, uygulamada sıkça karşılaşılan hatalara dikkat çekildi. Özellikle açık rıza metinleri ile aydınlatma metinlerinin iç içe hazırlanmasının hukuka aykırılık oluşturduğunun vurgulandığı görüldü.

KVKK'ya göre aydınlatma yükümlülüğü, veri işleme faaliyetinden bağımsız bir bilgilendirme süreci olarak tanımlanırken; açık rıza ise kişisel verilerin işlenmesine yönelik ayrı bir hukuki dayanak olarak kabul ediliyor.

Bu nedenle her iki metnin hem içerik hem de sunum açısından ayrı hazırlanması gerektiği belirtildi.

Veri sorumlularına yeni yükümlülükler

Kurul, veri sorumlularının uyması gereken temel ilkeleri de detaylandırdı. Buna göre:

Aydınlatma yükümlülüğü, veri işleme başlamadan önce yerine getirilecek
Açık rıza, yalnızca gerekli durumlarda ve ayrı bir işlem olarak alınacak
Metinler farklı başlıklar altında ve ayrı içeriklerle hazırlanacak
Tek metin içinde sunulacaksa bile açıkça ayrıştırılabilir olacak

Kararda ayrıca, aydınlatma metninin "okudum, anladım" gibi ifadelerle rızaya dönüştürülmesinin hukuka uygun olmadığına dikkat çekildi.

Metinlerde sade ve anlaşılır dil şartı

Kurul, veri sahiplerinin doğru bilgilendirilmesi için metinlerin açık, sade ve anlaşılır olması gerektiğini vurguladı.

Bu kapsamda:

Karmaşık ve uzun metinlerden kaçınılması
Yanıltıcı veya eksik bilgi verilmemesi
Veri işleme amacı ve hukuki sebebin açıkça belirtilmesi
Veri kategorileri ve aktarım süreçlerinin net şekilde ifade edilmesi

gerektiği ifade edildi.

İyi ve kötü uygulama örnekleri yayımlandı

Karar ekinde, veri sorumlularına rehberlik etmesi amacıyla "iyi uygulama" ve "kötü uygulama" örneklerine de yer verildi.

Örneğin, iyi uygulama örneğinde aydınlatma metni ile açık rıza metninin ayrı başlıklar altında ve farklı içeriklerle sunulduğu görülürken; kötü uygulama örneğinde bu iki sürecin tek metinde birleştirildiği ve açık rızanın belirsiz hale getirildiği ifade edildi.

KVKK'dan açık mesaj: Hukuka uygunluk için ayrım şart

Kurulun bu ilke kararıyla birlikte, özellikle şirketler, e-ticaret siteleri ve kamu kurumlarının veri işleme süreçlerinde önemli değişiklikler yapması bekleniyor.

Karar, hem uygulamadaki hataları gidermeyi hem de kişisel verilerin korunmasına yönelik farkındalığı artırmayı hedefliyor. KVKK, veri sorumlularına açık bir mesaj vererek, aydınlatma ve açık rıza süreçlerinin birbirinden bağımsız şekilde yürütülmesini zorunlu hale getirmiş oldu.

Kararı görmek için tıklayın.

