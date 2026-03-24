İsrail Lübnan'ın Aley ilçesine saldırdı: 2 kişi öldü

Soykırımcı İsrail'in, Lübnan'ın Cebel-i Lübnan ilinde bulunan Aley ilçesine düzenlediği hava saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 08:32, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 08:27
İsrail Lübnan'ın Aley ilçesine saldırdı: 2 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından Aley'e bağlı Beşamun kasabasına yönelik saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Hava saldırısında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Katil İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İşgalci İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1039'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümeti, İsrail'in saldırı tehdidi karşısında ülke içinde zorla yerinden edilenlerin resmi sayısının 1 milyon 162 bin 237'ye yükseldiğini açıklamıştı.


