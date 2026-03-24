Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesinin (AYM), 16 siyasi partinin mali denetimlerine ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye İşçi Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Al Sancak Partisi, Devlet Partisi ve Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022, Sosyalist Emekçiler Partisi, Güven Adalet ve Aydınlık Partisi, Genç Parti, Halkın Kurtuluş Partisi, Büyük Birlik Partisi, Zafer Partisi ile 22 Temmuz 2025'teki kurultayında kapanma kararı alan Memleket Partisinin 2023, Türkiye Komünist Hareketi Partisi ile Türkiye İttifakı Partisinin ise hem 2022 hem de 2023'e ait mali denetimleri gerçekleştirildi.

Yüksek Mahkeme, Devlet Partisi ile Aydınlık Demokrasi Partisinin 2022 kesin hesaplarının incelenmesinde, partilerin Genel Merkez kesin hesaplarının dayanağını oluşturan gelir ve giderlerin belgelendirilmemesi nedeniyle parti sorumluları hakkında işlem tesis edilmesi adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

AYM, mali denetimi yapılan diğer siyasi partilerin belirtilen yıla ait kesin hesaplarının ise eldeki bilgi ve belgelere göre doğru, denk ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na uygun olduğuna hükmetti.