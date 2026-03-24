Samsun'da 6 araçlık kaza: 19 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Deniz K. yönetimindeki yem yüklü kamyon, İstanbul Caddesi Tır Garajı Kavşağı'nda freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Biri öğrenci servisi olmak üzere altı aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 19 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.