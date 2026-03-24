Doğubeyazıt'ta askeri araç kazasında 1 askerimiz şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, Piyade Uzman Çavuş Yusuf AÇAY'ın şehit olduğunu duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2026 14:15, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 14:16
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı / Doğubeyazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf AÇAY şehit olmuştur" denildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.