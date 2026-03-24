Ana sayfaHaberler Yaşam

Telefonları susmuyor! 15 TL'ye aldığı kahve milyoner yaptı

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, satın aldığı 15 TL'lik kahve paketinden çıkan kodla katıldığı çekilişte 1 milyon TL kazandı. Yıllardır binlerce kampanya kodunu sisteme girdiğini belirten Ak, büyük ikramiyeyi kazandığını öğrendiğinde saatlerce kendine gelemediğini söyledi. İlk iş olarak araba almayı planlayan talihli, "Telefonlarım susmuyor, tebrik yağmuru altındayım" diyerek mutluluğunu dile getirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 16:15, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 16:36
Yazdır

Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Mehmet Mesut Ak, bir kahve markasının düzenlediği kampanyaya katıldı. Kahve paketinden çıkan kodu sisteme girerek çekilişe dahil olan Ak, 1 milyon TL değerindeki ödülün sahibi oldu.

Yıllardır çeşitli kampanyalara katıldığını ifade eden Ak, kazandığını öğrendiği an ile ilgili, "İlk duyduğumda kulaklarıma inanamadım. Birkaç saat kendime gelemedim. Önce kimseye söyleyemedim, ardından ailemle ve yakın çevremle paylaştım" diye konuştu.

Bugüne kadar binlerce ürün kodu girdiğini söyleyen kazandığı ödülü nasıl değerlendireceğine de değinen Ak, "Öncelikle bir araba almayı düşünüyorum. Aileme destek olacağım, sevdiklerimin ihtiyaçlarını karşılayacağım" diye konuştu.
Çevresinden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Ak, "Telefonlarım susmuyor. Beni arayıp tebrik eden çok kişi var. Yıllardır bu çekilişlere katıldığımı bildikleri için bana inanıyorlar" şeklinde konuştu.

Benzer kampanyalara katılanlara da tavsiyede bulunan Ak, "Hiçbir zaman 'bana çıkmaz' demeyin, şansınızı deneyin" ifadelerini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber