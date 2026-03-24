Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi

Manisa Turgutlu'da bir lisede felsefe dersi sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla 14 Mart'ta tutuklanan öğretmen Ramazan Avuşmak tahliye edildi. 5816 sayılı kanun kapsamında hakkında kamu davası açılan 34 yıllık öğretmenin avukatı tarafından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, suçun "katalog suçlar" kapsamında olmamasını dikkate alarak tahliye kararı verdi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2026 16:25, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:01
Yazdır

Manisa'da ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak tahliye edildi.

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlattı.

Avuşmak, 14 Mart 2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun gereği tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Eğitim Bir Sen'den 'Ramazan Hoca' açıklaması

Yürütülen soruşturma sonucunda sanık hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 16 Mart 2026 tarihinde kamu davası açıldı.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin baktığı dosyada sanık Ramazan Avuşmak'ın avukatı tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itirazda bulundu.

Soruşturma çerçevesinde yapılan itiraz değerlendirilirken, 34 yıllık öğretmenin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olmadığı hususu değerlendirildi.

Öğrenciler ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan felsefe öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

34 yıllık öğretmen tutuklandı: 'Delil yok tartışması'

Manisa Turgutlu'da felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın tutuklanması, eğitim camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

İddialara göre olay, bir felsefe dersi sırasında bir öğrencinin yönelttiği soru üzerine gelişirken, Ramazan Avuşmak, bu soruya verdiği yanıt sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle öğrenciler tarafından şikayet edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Avuşmak, savcılık ifadesinde, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve Atatürk'e yönelik herhangi bir hakaret kastı taşımadığını belirtti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber