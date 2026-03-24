Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi

Manisa'da ders sırasında Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla tutuklanan felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak tahliye edildi.

Manisa'da Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak ders sırasında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği iddiasıyla hakkında resen soruşturma başlattı.

Avuşmak, 14 Mart 2026 tarihinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası öngören 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanun gereği tutuklanarak ceza infaz kurumuna gönderilmişti.

Yürütülen soruşturma sonucunda sanık hakkında Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret suçundan 16 Mart 2026 tarihinde kamu davası açıldı.

Turgutlu 4. Asliye Ceza Mahkemesi'nin baktığı dosyada sanık Ramazan Avuşmak'ın avukatı tutukluluk halinin devamına ilişkin karara itirazda bulundu.

Soruşturma çerçevesinde yapılan itiraz değerlendirilirken, 34 yıllık öğretmenin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olmadığı hususu değerlendirildi.

Öğrenciler ve okul yönetiminin şikayeti üzerine Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan felsefe öğretmeni çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Manisa Turgutlu'da felsefe öğretmeni Ramazan Avuşmak'ın tutuklanması, eğitim camiasında geniş yankı uyandırmıştı.

İddialara göre olay, bir felsefe dersi sırasında bir öğrencinin yönelttiği soru üzerine gelişirken, Ramazan Avuşmak, bu soruya verdiği yanıt sırasında kullandığı ifadeler nedeniyle öğrenciler tarafından şikayet edilmiş, hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Avuşmak, savcılık ifadesinde, sözlerinin bağlamından koparıldığını ve Atatürk'e yönelik herhangi bir hakaret kastı taşımadığını belirtti.