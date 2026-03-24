Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye'nin yüz akı olacak. Biz bu yolda elimizden geldiğince bilim insanlarımızın önünü açmaya çalışacağız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 16:30, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 16:32
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak

Bakan Memişoğlu, ODTÜ rektörlük binasında düzenlenen Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve ODTÜ işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

İşbirliği protokolü ile ODTÜ'de Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) açılacağını duyuran Memişoğlu, "Üreten Sağlık" modeli kapsamında TÜSEB'in koordinasyonunda hastanelerde açtıkları teknoloji transfer ofislerinden birinin ilk kez bir üniversitede kurulacağını söyledi.

Memişoğlu, "Ben şuna inanıyorum ki, Türkiye sağlık hizmetlerinde dünyaya örnek olmuş bir ülke olarak aynı zamanda teknolojisini de üreten ve artık dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline geliyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kendi teknolojisini üreten ve dünyaya sağlıkta yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme aşamasında olduğunu belirten Memişoğlu, "Ben özellikle mühendislerimize, bilim insanlarımıza, hekimlerimize bu konuda güveniyorum ve başarılarını görüyorum. İnşallah bunların meyveleri yavaş yavaş ortaya çıkacak. Sağlık sanayisi, savunma sanayisi gibi Türkiye'nin yüz akı olacak. Biz bu yolda elimizden geldiğince bilim insanlarımızın önünü açmaya çalışacağız." diye konuştu.

TÜSEB üzerinden bilim insanlarının bilimini, fikrini alıp onları ticari ürün haline getirecek bir ekosistem oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Memişoğlu, bu amaçla teknoloji konusunda yeni şeyler söyleme kültürü olan ODTÜ ile işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

- "Sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi haline getireceğiz"

"Üreten Sağlık Portalı"ndan da bahseden Memişoğlu, portalın bu yılın başında faaliyete geçtiğini ve 3 ayda 390 fikrin sisteme girildiğini kaydetti.

Memişoğlu, üretmeye ve yeni şeyler söylemeye devam edeceklerini vurgulayarak, "ODTÜ gibi bilim yuvalarımızın desteğiyle de Türkiye'de sağlık sanayisini dünyanın en iyi sağlık üreticisi, teknolojisi haline getireceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sağlık sanayisinin en iyi şekilde büyümesini destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- ODTÜ Teknokent'i ziyaret etti

Protokol imza töreninde, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil ve akademisyenler, Bakan Memişoğlu'na ODTÜ'nün sağlık alanındaki çalışma ve projelerine ilişkin sunum yaptı.

İmza töreninin ardından Bakan Memişoğlu, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Yozgatlıgil ile yazılımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen elektrikli araçla ODTÜ Teknokent'e geldi. Memişoğlu, burada yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci ve TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Ümit Kervan da programda yer aldı.

