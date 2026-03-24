70 yıllık deneyden çarpıcı sonuç: Umut, insan dayanıklılığını katlıyor

Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
Kabine toplandı: En önemli gündem Ortadoğu'daki savaş
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Doğubeyazıt'ta askeri araç kazası: 1 asker şehit oldu
Doğubeyazıt'ta askeri araç kazası: 1 asker şehit oldu
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Bahçeli: Terörsüz Türkiye hedefi önümüzdeki tarihi bir fırsat kapısıdır
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Açığa alınan tapu memuru yetkisiz sorguyu itiraf etti
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
Erol Köse'nin sır ölümü: El yazısıyla not bırakmış!
70 yıllık deneyden çarpıcı sonuç: Umut, insan dayanıklılığını katlıyor

1957'de yapılan ünlü fare deneyi, çaresizlik algısının canlıların direncini belirlediğini ortaya koydu. Eğitimci Muharrem Demir'e göre umut, sadece bir duygu değil, insanı ayakta tutan temel bir güç.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2026 17:16, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 17:17
70 yıllık deneyden çarpıcı sonuç: Umut, insan dayanıklılığını katlıyor

1957 yılında psikolog Curt P. Richter tarafından gerçekleştirilen deney, canlıların dayanıklılığının yalnızca fiziksel güçle açıklanamayacağını ortaya koydu. Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürü ve yazar Muharrem Demir, bu deney üzerinden yaptığı değerlendirmede, insanın mücadele gücünün temelinde "bir çıkış yolu olduğu" inancının yattığını vurguladı.

Fare Deneyi Umudun Gücünü Ortaya Koydu

Richter'in deneyinde yabani ve evcil farelerin stres altındaki davranışları incelendi. Özellikle yabani farelerin çaresizlik duygusu karşısında ortalama 15 dakika içinde pes ettiği gözlemlendi. Ancak belirli koşullar altında bu sürenin 60 saate, bazı örneklerde ise 81 saate kadar çıktığı tespit edildi.

Bu sonuçlar, dayanıklılığın yalnızca fiziksel kapasiteyle değil, "çıkış yolu var" algısıyla doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koydu.

"Asıl Mesele Çıkışsızlık Algısı"

Muharrem Demir, deneyin en önemli sonucunun süre farkı değil, çaresizlik algısının davranış üzerindeki etkisi olduğunu belirtti. Demir'e göre canlıyı ayakta tutan şey, kas gücünden önce zihinsel bir inançtır.

Demir, "Deney bize şunu gösteriyor: Canlı, içinde hala bir ihtimal olduğuna inanıyorsa sınırlarını zorlamaya devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Umut: Duygu Değil, Bir "Zeka Biçimi"

Umut kavramının günümüzde yanlış anlaşıldığını ifade eden Demir, bu kavramın pasif bir iyimserlik olmadığını vurguladı.

"Umut, boş bir teselli değildir. Zorluğun içinde hala bir yol bulunabileceğini fark edebilmektir" diyen Demir, umudu aktif bir içsel yönelim olarak tanımladı.

Bu yaklaşımın, İmam Gazzali'nin "ilim-hal-amel" anlayışı ile modern psikolojideki "hedef-yol-irade" modeli arasında bir köprü kurduğuna dikkat çekildi.

Eğitimde "Umut Zekası" Vurgusu

Demir'e göre özellikle gençler ve öğrenciler arasında yaşanan başarısızlık hissinin temelinde çoğu zaman bilgi eksikliği değil, umut eksikliği bulunuyor.

Küçük bir motivasyonun bile büyük değişimlere yol açabileceğini belirten Demir, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bazen her şeyin düzelmesi gerekmez. Küçük bir ihtimalin yeniden ortaya çıkması bile insanın direncini harekete geçirmeye yeter."

İnsan Ne Kadar Dayanabilir?

Uzmanlara göre insanın dayanıklılığı, fiziksel şartlardan çok psikolojik dayanıklılıkla şekilleniyor. Bir çıkış yolu olduğuna inanan bireyler, zorluklara karşı çok daha uzun süre mücadele edebiliyor.

Demir, bu durumu şu sözlerle özetledi:

"İnsan, önünde bir yol kaldığına inandığı sürece sandığından çok daha uzun süre mücadele edebilir. Hayatı değiştiren şey, şartların mükemmelliği değil, o küçük umudun diri tutulmasıdır."

