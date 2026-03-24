'Altın' değerinde! Orman köylüsünün geçim kapısında sezon başladı
Burdur'un Bucak ilçesinde, doğada kendiliğinden yetişen ve gurme mutfakların vazgeçilmezi olan kuzugöbeği mantarı toplanmaya başladı. Mart ayı itibarıyla 200 metre rakımdan başlayarak 1600 metreye kadar yayılan bu değerli mantar, orman köylüsü için bir geçim kaynağı oluşturuyor. Yağışlı havaların ardından Katran Dağı ve Aziziye mevkilerine akın eden vatandaşlar, "altın" değerindeki mantarları bulmak için kilometrelerce yol kat ediyor.
Yüksek rakımlı ormanlık alanlarda yetişen kuzugöbeği mantarı, yağış durumuna bağlı olarak mart, nisan ve mayıs aylarında toplanıyor.
Mantar tutkunları, kuzugöbeği sezonunda günlerini dağlarda mantar arayarak geçiriyor.
Özellikle orman köylüsünün önemli geçim kaynaklarından biri olan kuzugöbeği mantarı, deniz seviyesinden yaklaşık 200 metre yükseklikteki ormanlık alanlarda görülmeye başlıyor ve mart-haziran döneminde 1600 metre rakıma kadar yetişebiliyor.
Taze olarak tüketilebilen kuzugöbeği mantarı, kurutularak da saklanabiliyor.
Kuzugöbeği toplayan Mehmet Kızıl, yağışlarla birlikte gün yüzüne çıkan kuzugöbeği mantarının bölgede daha çok Katran Dağı, Sazak ve özellikle Aziziye mevkisinde daha çok bulunduğunu söyledi.
Kuzugöbeği sezonunda hobi olarak dağları gezdiğini belirten Kızıl, "Bazı günler birkaç tane, bazı günler 2-3 kilo civarında bulduğumuz olur. Altın bulmuş gibi seviniriz. Hiç bulamasak da bu mevsimlerde dağda kuzugöbeği aramak bizim için bir heyecan." dedi.