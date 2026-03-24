Yalova'da güreşte 2 dünya ikinciliği, bir dünya 3'üncülüğü bulunan, 'Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi' çerçevesinde 2012'de Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden biri gösterilen Beden Eğitimi Öğretmeni Mehmet Kenan Bektaş (65), 40 yıllık mesleğinden emekli oldu. Bektaş, son görev yaptığı okuldan öğrencilerinin gözyaşları ile uğurlandı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 24 Mart 2026 19:36, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 19:37
Dünya 2'ncisi beden eğitimi öğretmeni, 40 yıllık mesleğine veda etti

Yalova'da ilk, orta ve lise eğitimini tamamlayan Mehmet Kenan Bektaş, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Spor Bölümü'nden mezun olduktan sonra kentte beden eğitimi öğretmeni olarak göreve başladı. Mesleğini sürdürürken sporda uluslararası başarılara da imza atan Bektaş, üniversite yıllarında tanıştığı güreş branşında veteranlarda 2 kez dünya ikinciliği, bir kez de dünya 3'üncülüğü elde etti. Eğitim verdiği okullarda bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrencisini beden eğitimi fakülteleri, harp okulları ve polis akademisi sınavlarına hazırlayan Bektaş, 'Mesleğinde Fark Oluşturan Öğretmen Projesi' çerçevesinde 2012 yılında Türkiye'nin en seçkin 10 öğretmeninden biri oldu, ödülünü dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den aldı.

DUYGUSAL VEDA

Yalova Prof. Dr. Halil İnalcık Anadolu Lisesi'nde beden eğitimi öğretmenliği yapan Bektaş, yaşı gereği emekli olduğu 40 yıllık mesleğine, öğrencileri ve meslektaşlarının hazırladığı sürprizle veda etti. Son kez derse girerek yoklama alan Bektaş, daha sonra öğrencileri ile vedalaştı. Sınıftan öğrencileri ile çıkan Bektaş'a, koridorda sıraya dizilen öğrenciler tek tek çiçek verdi, duygusal anlar yaşandı. Alkışlar eşliğinde öğretmenler odasına giden Bektaş için veda programı hazırlandı. Okul Müdürü Hamza Bayrak, yardımcısı Yılmaz Öztekin ve meslektaşları veda konuşması yaptı. Ardından okulun bahçesine alkışlar eşliğinde, konfeti patlatılarak inen Bektaş, meslektaşları ve öğrencileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

'40 YILLIK ÖĞRETMENLİK HAYATIMIN SON GÜNÜ'

Mehmet Kenan Bektaş, "40 yıllık öğretmenlik hayatımın son günü, son dakikaları. İlk gün mesleğimi, işimi nasıl yaşamışsam aynı şekilde bugün de yaşadım. Ama bu benim için bir veda, bir son değil. Okulumun, öğrencimin, öğretmen arkadaşlarımın her zaman, her şartta, her durumda yanında olacağım. Ama devletteki öğretmenlik görevim bugün itibarıyla bitmiştir. Öğrenme, öğretme hayat boyu. O devam edecektir. Aynı şekilde de ben öğrencilerime özellikle söylüyorum; kimseyi ben yarı yolda bırakmadım. 400'ün çok üzerinde beden eğitimi bölümüne, askeri okullara öğrenci hazırladım ve bunu bazen söylemekte de imtina ediyorum ama tamamen kendi iyi niyetimle, bu benim için en büyük mutluluk aracı. Bundan sonra da aynı olacak. Aynı şekilde hayatıma sporla sporcuyla, öğrenciyle öğretmenlerle devam edeceğini düşünüyorum" dedi.

'YALOVA'DA İLKLERİN İÇİNDE OLDUM'

Bektaş, "Öğretmenlik, sporculuk, antrenörlük hayatında Yalova'da birçok ilklerin içinde oldum. Birebir emek var. Kendim 2013 Saraybosna'da dünya ikincisi oldum. 63 kiloda güreşte. 2019'da yine Gürcistan Tiflis'te dünya ikincisi oldum. 2021 yılında güreşte orada da aynı şekilde yaş ile birlikte son dünya 3'cüsü oldum. Aktif sporculuğum yarışma bağlamında orada bitti. Ben her gün sporcularımla antrenman yapıyor ve aynı düzende devam ediyorum. Onlara imkanlar ölçüsünde sportif alanda, yine kişisel olarak hayatlarını çizmeleri konusunda bir katkı yapıyorum. Yapmaya da devam edeceğim. Bu benim için çok büyük bir vicdani sorumluluk, büyük bir mutluluk" diye konuştu.

'GÖZYAŞIMI FRENLEDİM'

Öğrencilerinin veda sürprizi karşısında gözyaşlarını tutmakta güçlük çektiğini de anlatan Bektaş, "Birtakım çalışmam vardı. Ona gittim ben. Bu tarz bir şey beklemiyordum, düşünmüyordum, şok oldum. İnsanın gözyaşlarını frenlemesi biraz zor bir durum ama ben bunu da başardığımı gördüm. Çok farklı bir duygu. Değişik bir duygu ama dediğim gibi bu nihayetinde resmi olarak olması gereken bir durum. Allah herkese böyle bir mutluluk yaşatsın" dedi.

'HAYATIMA DOKUNDU'

Bektaş'ın öğrencilerinden Hilal Büyükaslan (18) gözyaşlarını tutamayarak, "Duygularımı ifade edemiyorum. Benim için biraz erken oldu. Tanıştığım için mutluyum. Hayatımda birçok şeye dokunduğunu söyleyebilirim. Kötü zamanlarımda da çok yardımcı oldu. Güzel zamanlar geçirdik antrenmanlarda, maçlarda. İleriki zamanlarda da görüşeceğimizi düşünüyorum ve o yüzden mutluyum" diye konuştu.

'HAYATIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK'

Öğrencilerden Ayşe Özkan (16) da "Hocamı çok seviyorum. Kendisinin yeri bende çok farklı. Sadece spor veya antrenmandan ibaret değil, her zaman hayatıma katkısı çok büyüktü. Benim için biraz erken gidiyor. Çok üzgünüm. Kendisiyle tanıştığım için de çok mutluyum. Tanışmamış olsaydım, hayatta çok şey kaybederdim. Emekli oluyor diye yollarımız ayrılmıyor. Her zaman beraber olacağımızı düşünüyorum" dedi.

