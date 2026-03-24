Öğretmenlerin alan değişikliği için takvim belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Takvime göre ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Adaylığı kaldırılmış öğretmenlerin başvurabildiği süreçte, atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre 28 Nisan'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni görevlerine 3 Ağustos 2026 itibarıyla başlayabilecek.
Bakanlıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden, adaylıkları kaldırılmış
olmak şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli
ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge
doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri
alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacak.
Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlar
için, başvuru tarihi itibarıyla toplam dört yıl çalışma süresi şartı aranacak.
Alan ve kontenjanların belirlenmesi
Bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje
uygulayan eğitim kurumları hariç, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin
tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar; alanlar itibarıyla kontenjan açılacak
olan il/ilçe grubunun net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına
ilişkin planlaması dikkate alınarak belirlenecek.
İl içinde norm kadro fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara,
iller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı
düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde kontenjan belirlenecek.
Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki
kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecek. İller arası atamalar ise öğretmen
ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kurum bazlı yapılacak.
Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercihine açılan eğitim
kurumlarının tamamını tercih edebilecek.
Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre
yapılacak.
Tercihler 20-24 Nisan'da alınacak
Alan değişikliği işlemleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön başvurular 6-10
Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak, 20-24 Nisan 2026 tarihleri
arasında sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihler alınacak. Atama işlemleri
28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma
ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak.
Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate
alınmayacak.
Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler "2026 Yaz Tatili Mazerete
İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde başvuruda bulunamayacak.
