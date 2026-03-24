Öğretmenlerin alan değişikliği için takvim belli oldu

42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Trafik kanunu ile ilgili asılsız paylaşım yapanlara soruşturma
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
Öğretmenlere alan değişikliği imkanı: Başvuru takvimi belli oldu
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
LGS başvuru maratonu başladı: Son gün 10 Nisan
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Öğretmenlerin alan değişikliği için takvim belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin alan değişikliğine bağlı yer değiştirme duyurusunu yayımladı. Takvime göre ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak. Adaylığı kaldırılmış öğretmenlerin başvurabildiği süreçte, atamalar hizmet puanı üstünlüğüne göre 28 Nisan'da gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni görevlerine 3 Ağustos 2026 itibarıyla başlayabilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Mart 2026 19:55, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 20:25
Yazdır
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce öğretmenler için alan değişikliğine bağlı yer değişikliği duyurusu yapıldı. Alan değişikliğine bağlı yer değiştirme işlemleri, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nin 40'ıncı maddesi kapsamında yapılacak.

Bakanlıkta kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerden, adaylıkları kaldırılmış olmak şartıyla; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları ile eki çizelge doğrultusunda, mezun oldukları yükseköğretim programına göre atanabilecekleri alanlara atanmak üzere alan değişikliği başvuruları alınacak.

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken öğretmen kadrolarına atananlar için, başvuru tarihi itibarıyla toplam dört yıl çalışma süresi şartı aranacak.

Alan ve kontenjanların belirlenmesi

Bilim ve sanat merkezleri, halk eğitimi merkezleri ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumları hariç, öğretmen ve eğitim kurumu yöneticilerinin tercihine açılacak alanlar ve kontenjanlar; alanlar itibarıyla kontenjan açılacak olan il/ilçe grubunun net öğretmen ihtiyacı ve Bakanlığın öğretmen atamasına ilişkin planlaması dikkate alınarak belirlenecek.

İl içinde norm kadro fazlası olan alanlardan öğretmen ihtiyacı olan alanlara, iller arasında ise öğretmen doluluk oranı yüksek illerden öğretmen doluluk oranı düşük illere yönlendirme yapılacak şekilde kontenjan belirlenecek.

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercihte bulunabilecek. İller arası atamalar ise öğretmen ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan kurum bazlı yapılacak.

Alan değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, tercihine açılan eğitim kurumlarının tamamını tercih edebilecek.

Atamalar, ilan edilen kontenjanlar dahilinde hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Tercihler 20-24 Nisan'da alınacak

Alan değişikliği işlemleri iki aşamalı gerçekleştirilecek. Ön başvurular 6-10 Nisan 2026 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden yapılacak, 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında sistem üzerinden eğitim kurumlarına tercihler alınacak. Atama işlemleri 28 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Alan değişikliğine bağlı ataması gerçekleşen öğretmenlerin görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 3 Ağustos 2026 tarihinden itibaren başlayacak.

Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenlerin atama iptal talepleri dikkate alınmayacak.

Alan değişikliği işlemi gerçekleşen öğretmenler "2026 Yaz Tatili Mazerete İlişkin Yer Değiştirme Dönemi"nde başvuruda bulunamayacak.

2026 Yılı Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği Duyurusu için tıklayınız.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber