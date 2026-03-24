Geleceğin modacıları bu okulda yetişiyor

Uzun yıllardır moda ve tasarım sektörüne kazandırdığı yüzlerce öğrenci ile Türkiye ile Gaziantep'in bu alanda geleceğin modacılarını ve tasarımcılarını yetiştiren Hacı Muzaffer Bakbak Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri mezun olduktan sonra iş kaygısı yaşamıyor.



Gaziantep'in yanı sıra Türkiye'nin moda ve çocuk gelişimine hizmet edecek gençleri yetiştiren lisede öğrenciler, moda tasarımı, moda sanat eğitimi, tekstil, konfeksiyon ve dikiş alanlarında eğitim alıyor.



Uygulamalı eğitimle teknik, estetik ve artistik değer katarak, üretecekleri ürünlerin tasarım boyutuna marka oluşturabilecek ve sektörün en çok tercih ettiği yetkin moda tasarımcılarının yetiştiği liseden mezun olan öğrenciler, iş sahibi oluyor.

Öğrenciler aldıkları eğitimle donanım kazanırken, lisede kıyafetlerin çizimi, tasarımı ve dikimine kadar öğrencilere eğitim veriliyor. Moda tasarım alanında eğitim alan öğrenciler küçük butiklerde ve moda evlerinde, ustaların yanında çalışabiliyor.

Türkiye'nin önemli tekstil üretim merkezlerinden Gaziantep'te sektörün kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Okul Müdürü Ökkeş Kalender, mezun olan öğrencilerin hemen iş hayatına başladığını söyledi.

"Geleceğin modacılarını yetiştiriyoruz"



Meslek lisesi öğrencilerinin ülke ekonomisi ve kalkınmasına çok ciddi katkılar sunduğunu belirten Kalender, "Okulumuz kız öğrencilere hitap etmektedir. Atölyemizde kız öğrencilerimiz müfredat gereği atölyede gömlek dikmektedirler. Okulumuzdaki moda tasarım teknolojileri alanı, okulun ilk kurulduğu yıllardan beri faaliyette olan bir alandır. Bu bölümden mezun olan öğrencilerimiz üniversite sınavlarına girerek kendi bölümlerinin devamını getirebilmektedirler. Ayrıca kendi iş yerlerini açabilmeleri için de iş yeri açma belgesi vermekteyiz. Meslek lisesi mezunu olarak da diğer firmalarda kalifiye personel olarak çalışabilmektedirler. Öğrencilerimiz haftanın 5 günü okula gelmektedir. Öğrencilerimiz 12'inci sınıfta da haftanın 2 günü okula gelip 3 günü staja gitmektedirler. Okulda herhangi bir ücret ödenmemektedir. Fakat staj süresi boyunca devletin verdiği katkı oranında iş yerlerinden asgari ücretin yüzde 30 oranında ücret almaktadırlar" dedi.

"Meslek lisesini bitiren öğrenciler kolaylıkla iş bulabiliyor"



Moda Tasarım Öğretmeni Tuba Beşe ise, "Güzel bir bölüm, zevkli bir bölüm, öğrencilerimizi istihdam edeceğimiz bir bölüm. Öğrencilerimiz bu bölümde gördükleri, beğendikleri giysilerin tamamını dijital ortamda tasarımlarını yapabiliyor, bilgisayarlı kalıp sistemiyle kalıplarını elde edebiliyor veya manuel olarak elde kalıp çıkararak çizebiliyor. Çıkardıkları kalıpları da kumaşlarla birleştirerek ürün haline getirebiliyorlar. Öğrencimiz buradan mezun olduğunda gördüğü her türlü giysinin kalıbını çıkarıp, tasarımını yapıp ve dikip giyme becerisine sahip oluyor. Bölümüzü iş anlamında da önü açık olan bölümlerimizdendir. Giyim sektörü hiçbir zaman ölmeyen sektörlerimizden birisidir. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra isterlerse kendi alanlarında yükseköğretime devam edebilirler, ekstra puan alabilirler. Akademik olarak devam etmeyen öğrencilerimiz ise de tekstilde, sektörde tasarımcı, modelist, stilist ve kalıpçı olarak çalışabilirler. Bunun yanı sıra üretim yapan modaevlerinde çalışabilirler ve iş yeri açma belgeleri olduğu için kendi iş yerlerini açabilirler" ifadelerini kullandı.

"Moda tasarım hayalimdi"



Öğrencilerden Şehet Bozkurt da moda ve tasarım okuma hayalini gerçekleştirmek için okula isteyerek geldiğini dile getirerek, "Küçüklüğümden beri istediğim bir bölümdü. Moda tasarım hayalimdi. Bu okuldan mezun olup güzel bir dükkanda güzel bir modacı olmak istiyorum. Bu bölümü seçtiğim için çok mutluyum. Hem istediğim bir bölüm hem de hayalimdeki bir bölüm ve hayallerimde ilerlemek istediğim için bu bölümü seçtim. Gerçekten şanslı olduğumu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Tasarladığım elbiseleri mankenlerin üstünde görmeyi çok istiyorum"



Eda Nur Şimşek de, "Bu bölümü küçüklüğümden beri ben de istiyordum. Dikiş dikmeyi, çizim yapmayı çok istiyordum ve çok seviyordum. Bu bölüm aslında isteyerek gelmediğim bir bölümdü. Fakat okula geldiğimde 'iyi ki gelmişim' dedim. Bu bölümü çok beğendim ve bölümümü seviyorum. Dikiş dikiyoruz dilim yapmak çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarımla birlikte modaevi açmak istiyorum. Geleceğin moda tasarımcısı olmak istiyorum. Çizim yapmayı çok seviyorum. Tasarladığım elbiseleri mankenlerin üstünde görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.