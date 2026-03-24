Bursalı lise öğrencileri robotik yarışmasında dünya ikincisi oldu

Danışmanlığını Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Murat Şeyhoğlu'nun yaptığı, Ömer Kaan Çelik ve Halil İbrahim Taybova'dan oluşan Bursa Erkek Lisesi Robot Takımı, Çekya'nın Plzen kentinde bu yıl 7'ncisi düzenlenen "ROBO VEHICLE PLZEN 2026 Uluslararası Robotik Yarışması"nda, finale kalan 14 ülkeden 28 takımla mücadele etti.

Takım, yarışmada tüm kategorilerin ortalamasına göre ise genel klasmanda dünya ikinciliğine ulaştı.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe, takımın geçen yıl ulusal düzeyde katıldığı yarışmalarda önemli başarılara imza attığını belirterek, dünya ikinciliğinin tesadüf olmadığını ifade etti.

Boztepe, kısa süre önce katıldıkları "Maestrobot Türkiye-Robotex International" yarışmasında Marmara Bölgesi performansıyla da öne çıktıklarını, üç farklı robotla katıldıkları yarışmada, birincilik, ikincilik ve üçüncülük madalyası kazanıldığını hatırlattı.

Robot takımının Antalya'da düzenlenecek "Robotex International" Türkiye etabında yarışmaya hak kazandığını vurgulayan Boztepe, "Takımımız burada da başarılı olduğu takdirde Güney Kore'de gerçekleştirilecek dünya finallerinde ülkemizi temsil edecek. Kentimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden öğretmen ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu başarılar tesadüfi değil, çalışmanın eseri. Takımımız bundan sonra da bizleri gururlandıracak başarılara imza atacak, buna yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.