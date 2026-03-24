BMGK üyesi 8 ülkeden ortak Filistin bildirisi: İlhaka ve sürgüne karşıyız!

Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Bakan Memişoğlu: Sağlık sanayisi, Türkiye'nin yüz akı olacak
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
Erdoğan'dan araç sürücülerini rahatlatacak açıklama: İçişlerine talimat verildi!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
MSÜ Rektörü Afyoncu'dan hakkındaki iddialara açıklama: Tamamı yalan!
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
42 ilde 24 ay vadeyle arsa satışı yapılacak: İşte şartları
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Bayraktar yanıtladı: İran'dan Türkiye'ye gaz akışı kesildi mi?
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu teknikeri tutuklandı
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Erdoğan: Milletimizin sinir uçlarıyla oynayan alçaklara gerekeni yapıyoruz
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Doğubeyazıt'taki askeri araç kazasından acı haber
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Yeni yönetmelik yolda: Atık yağlar yakıt olup uçak uçuracak!
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan tapu müdürü gözaltında
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Felsefe öğretmeni Ramazan hoca tahliye edildi
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Uzmanı açıkladı: Yağışlı hava bu hafta da yurdu terk etmeyecek
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Konut satışında BDDK dopingi: İpotekli satışlar 33 ayın zirvesinde!
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
Hz. Muhammed'in Doğumunun 1500. Yılına Özel Yapay Zeka Projesi
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
1 yılda 3 bin 766 ameliyat yapan cerraha ödül
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Okullarda ilk ders Finansal okuryazarlık oldu
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
Bakan Işıkhan: SGK gelirleri giderlerini karşılıyor
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
2026-MSÜ: Sınav Sonuçları Açıklandı
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
TOKİ İstanbul 100 bin konut adresi: 3 ilçe gündemde
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
Resmi Gazetede yayımlandı. 3 siyasi parti hakkında suç duyurusu
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
İsrail, İran'ın enerji alt yapısını vurdu. Petrol yeniden yükseldi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Fiyat düştü, Kuyumcukent'te gram altın tükendi
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Polislerin çalışma sistemi sil baştan! Emniyet Teşkilatı Kanunu güncellenecek
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Motorin ve benzinde fiyat artışı: Motorin 80 lirayı aştı
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Bayram tatilinde trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Akademisi kesin kayıt sonuçları açıklandı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Telefon tutucu ve koku yasak mı? DMM açıklama yaptı
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
Bakan Tekin'den teşekkür: 'Ramazan Genelgesi' meyvelerini verdi
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
İslam Memiş'ten iki gruba çağrı: Bu düşüş altında alım için fırsat!
BMGK üyesi 8 ülkeden ortak Filistin bildirisi: İlhaka ve sürgüne karşıyız!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyesi 8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhak edilmesine ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını ortak bir bildiriyle ilan etti. Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar tarafından okunan metinde, 1967 sınırları vurgulanırken; İsrail'in demografik yapıyı değiştirme girişimlerinin barış çabalarını baltaladığı hatırlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Mart 2026 22:48, Son Güncelleme : 24 Mart 2026 23:15
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi 8 ülke, işgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduklarını bildirdi.

Pakistan, Fransa, Bahreyn, Danimarka, Yunanistan, Letonya, Somali ve İngiltere, BM Genel Merkezi'nde Filistin konusunda ortak bir açıklama yaptı.

Pakistan'ın BM Daimi Temsilcisi Asım İftikhar, 8 ülke temsilcileri olarak Filistin konusunda alınan ilgili BMGK kararlarını hatırlatarak, "İşgal altındaki Filistin topraklarının herhangi bir bölümünün ilhakına ve Filistin halkının zorla yerinden edilmesine kesinlikle karşı olduğumuzu yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

İftikhar, "BMGK'nin, Doğu Kudüs dahil 1967'den beri işgal altındaki Filistin topraklarının demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeyi amaçlayan tüm girişimleri kınadığını hatırlatıyoruz. Bu tür önlemler uluslararası hukuku ihlal etmekte, devam eden barış çabalarını baltalamakta, kapsamlı plana aykırı düşmekte ve adil ve kalıcı bir barışa ulaşma olasılığını tehlikeye atmaktadır." dedi.

Ortak açıklamada konuşan Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Jerome Bonnafont da işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahim insani ve ekonomik durumdan derin endişe duyduklarını belirtti.

Bonnafont, "Özellikle İsrail'in hareket ve erişime getirdiği ağır kısıtlamalardan ve Filistin vergi gelirlerini engellemesinden duyduğumuz derin endişeyi dile getiriyoruz. Bu konuların acilen ele alınmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

