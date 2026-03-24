Fatih Dönmez: Enerji piyasalarında yaşanan depremi tüm dünya hissediyor

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, ABD ve İsrail'in İran ile yaşadığı savaşla başlayan enerji krizini değerlendirdi.

Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Etrafımızda savaşın dumanı tüm şiddetiyle tüterken, enerji piyasalarında yaşanan depremin sarsıntılarını tüm dünya hissediyor.

Sadece Şubat 2026'dan Mart 2026'ya petrolün varil fiyatının %40 artarak 71 dolardan yaklaşık 100 dolara yükselmesi tesadüfi bir piyasa hareketi değildir. Benzer şekilde, doğal gaz fiyatlarında da çarpıcı bir artış yaşanmış; Avrupa gazı yaklaşık olarak 40 $/MWh'den 65 $/MWh'ye yükselmiştir.

Bu yüksek ivmeli hareket; savaşın, istikrarsızlığın ve güvensizliğin oluşturduğu suni ama yıkıcı bir sıçramadır.

Bu durumun küresel ekonomiye maliyeti ise oldukça ağırdır. Günlük yaklaşık 6 milyar dolar düzeyinde bir yük, dünya genelindeki ekonomik büyüme ve istikrarı tehdit etmektedir.

Temennimiz odur ki; silahların sustuğu ve barışın yeniden güç kazandığı bir iklim en kısa sürede hakim olsun."