Fikret Orman, Hande Erçel, Didem Soydan dahil 16 kişi hakkında gözaltı kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eski Beşiktaş Başkanı Fikret Orman gözaltına alındı. Soruşturma da eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Hakan Sabancı, Hande Erçel, Güzide Duran, Didem Soydan, Kerim Sabancı hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, toplumun genel ahlakının, toplum yapısının ve aile düzeninin korunması amacıyla ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Yapılan çalışmalar ve toplanan deliller birlikte değerlendirildiğinde, "kullanmak için uyuşturucu madde bulunduran veya uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştıran" 16 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için 16 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltı listesinin tamamı şu şekilde:
1.Fikret ORMAN
2.Güzüde AKSOY(Güzide DURAN)
3.Hakan SABANCI
4.Kerim SABANCI
5.Hande ERÇEL
6.Burak ELMAS
7.Sezgin KÖYSÜREN
8.Ferhat AYDIN
9.Lütfiye Tuğçe ÖZBUDAK
10.Koray SERENLİ
11.Onur BÜKÇÜ
12.İsmail Behram PERİNÇEKLİ
13.Kaan MELLART
14.Didem SOYDAN
15.Onur TALAY
16.Mustafa TARİ